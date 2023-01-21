أرخص 5 سيارات هاتشباك في المغرب.. تبدأ من 114 ألف درهم

يحتوي السوق المغربي على العديد من الموديلات المتنوعة، سواء كانت من فئة السيدان، أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تلقى إقبالا كبيرا بين محبي عالم السيارات نسبة للعديد من المقاومات.

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ ارخص 5 سيارات هاتشباك في المغرب موديل 2023

5 سيارات هاتشباك في المغرب

1 – فيات 500

تحتوي السيارة فيات 500 على محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 105 حصانا، وعزم دوران 131 نيوتن/متر، بينما تأتي السيار بأبعاد خارجية بلغت 3.546 متر للطول الكلي، وبعرض 1.627 متر، وبالارتفاع يبلغ 1.488 متر، بينما تضم السيارة مكابح ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية.

تتراوح اسعار السيارة فيات 500 بين 114.300 درهم و 169.400 درهم.

5 سيارات هاتشباك في المغرب

2 – هيونداي I20

تحتوي السيارة هيونداي I20 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 99 حصانا، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، بيتما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للعجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات.

تقدم السيارة بقيمة سعرية تتراوح بين 169 الف و 201 الف درهم.

5 سيارات هاتشباك في المغرب

3 – هيونداي I10

حصلت السيارة هيونداي I10 على تصميم هيكلي انيق من فئة الهاتشباك، بينما تقدم السيارة مقدمة ذات مصابيح امامية حادة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي وزجاج كهربائي، إلى جانب مرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

تبدأ اسعار السيارة من 127 الف درهم حتى 153 الف درهم.

5 سيارات هاتشباك في المغرب

4 – كيا بيكانتو

تتمتع السيارة كيا بيكانتو بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، يعمل عبر تقنية الجر الامامي للعجلات، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات، وتتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات الداخلية مثل، مكيف هواء، وخاصية الغلق المركزي، مع نظام الوسائد الهوائية الخاص بالحماية AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD.

تتراوح اسعار السيارة بين 129 الف درهم و 169 الف درهم.

5 سيارات هاتشباك في المغرب

5 – بيجو 208

زودت السيارة بيجو 208 بمحرك سعة 1200 سي سي، ينتج 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي، بينما تتمتع السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تجهيزات تتضمن فتحة سقف كهربائية، ومستشعرات حركة، وكاميرا للمتابعة، ومكيف للهواء، بالاضافة إلى مصابيح ترحيب.

تقدم السيارة بسعر يترواح بين 139 الف درهم و 220 الف درهم.