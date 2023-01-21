سعر الدولار والدينار الكويتي اليوم السبت 21 يناير 2023

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر و يستعرض موقع "صدى البلد "حركة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 21 يناير 2023 ،مقارنة بالأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع وفقا لأخر تحديثات بنوك الأهلى ومصر والبنك المركزي .

وشهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا فى البنوك الثلاث على مدار الأسبوع .



وننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار خلال تعاملات اليوم السبت ختام تعاملات الأسبوع .

أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

سحل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم نحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79جنيه للبيع مقارنة 29.55 جنيه للبيع بداية تعاملات الأسبوع بزيادة 24 قرشا .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 32.01جنيه للشراء و32.28جنيه للبيع مقارنة 32.11 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع بارتفاع 17 قرشا .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 36.56جنيه للشراء و36.79 جنيه للبيع مقارنة 36.19 جنيه للبيع الأحد الماضي بزيادة 60 قرشا .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 32.34جنيه للشراء و32.55جنيه للبيع مقارنة 31.92 جنيه للبيع الأحد الماضي بارتفاع 37 قرشا .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

فيما سجل الدولار الأمريكي نحو 29.69جنيه للشراء و 29.79جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر مقارنة 29.55 جنيه للبيع الأحد الماضى بزيادة 24 قرشا

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم 32.81جنيه للشراء و32.28 جنيه للبيع مقارنة 32.11 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع بارتفاع 17 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم 36.56جنيه للشراء و 36.79جنيه مقارنة 36.19 جنيه للبيع بارتفاع 60 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 32.34جنيه للشراء و 32.55جنيه للبيع مقارنة 31.91 جنيه للبيع الأحد الماضي 37 قرشا ..

أسعار العملات الأجنبية فى البنك المركزي

فيما سجل الدولار الأمريكي نحو 29.77 جنيه للشراء و و 29.87 جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مقارنة 29.64 جنيه للبيع الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع بزيادة 23 قرش .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 32.19جنيه للشراء و32.31 جنيه للبيع مقارنة 32.11 جنيه للبيع الأحد الماضي.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الى 36.75جنيه للشراء و 36.88جنيه مقارنة 36.27جنيه للبيع بزيادة 61 قرشا .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 32.46جنيه للشراء و32.58جنيه للبيع مقابل 32 جنيه للبيع بارتفاع 58 قرش. .

العملات العربية فى بنكى مصر والأهلي



وارتفعت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري فى بنكى مصر والأهلى والبنك المركزي.



أسعار العملات العربية فى الأهلى

الدينار الكويتي يسجل 97.59 جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم فى البنك الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 93.94جنيه للشراء و97.59 جنيه مقارنة 96.85جنيه للبيع الأحد الماضي بزيادة 74 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات فى البنك الأهلي 7.89جنيه للشراء و7.93جنيه للبيع مقارنة 7.86 الأحد الماضي بارتفاع 7 قروش .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات فى البنك الأهلي 8.08جنيه للشراء و8.11جنيه للبيع مقارنة 8.04 الأحد الماضي بزيادة 7 قروش .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعر 93.91جنيه للشراء و 97.59 جنيه للبيع مقارنة 96.85جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 74 قروش.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 7.89جنيه للشراء و7.93جنيه للبيع مقارنة 7.86 جنيه بارتفاع 7 قروش .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.08جنيه للشراء و8.11جنيه للبيع مقارنة 8.04 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 97.48جنيه للشراء و 97.83 جنيه للبيع مقارنة 97.16جنيه للبيع مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بارتفاع 63 قرشا .

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى البنك المركزي نحو 7.92جنيه للشراء و7.95جنيه للبيع مقارنة 7.89 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى البنك المركزي نحو 8.10جنيه للشراء و8.13جنيه للبيع مقارنة 8.07 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش.