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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. ضعف مياه الشرب عن مدينة في كفر الشيخ لمدة 8 ساعات

ضعف المياه
ضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، ضعف المياه في مدينة قلين لمده 8 ساعات، اليوم، السبت، ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً من نفس اليوم.

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وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، خلال بيان، سبب ضعف المياه يرجع إلى توقف محطة مياه عزيز بمركز قلين؛ لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم مراحل المحطة وتؤثر على مدينة قلين بالكامل.


ومن جانبها، أهابت شركة مياه الشرب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


وأشارت إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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