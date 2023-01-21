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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاعتداء على فتاة يتسبب في فسخ عقد داني ألفيس مع بوماس المكسيكي

داني ألفيس
داني ألفيس

أعلن نادي بوماس أونام المكسيكي عن فسخ عقد البرازيلي داني ألفيس، على خلفية حبسه بشكل مؤقت، بعد اتهامه بالاعتداء غير الأخلاقي على فتاة فى ملهى ليلى فى مدينة برشلونة بشهر ديسمبر الماضي.

وكان القاضي، الذى يحقق فى قضية الاعتداء للنجم البرازيلي داني ألفيس، على إحدى الفتيات في ملهى ليلي فى مدينة برشلونة، قد قرر حبسه بشكل مؤقت بدون كفالة.

وأوضح رئيس النادي المكسيكي أن هذا القرار يجدد النادي التزامه بعدم التسامح مع أي عمل من قبل أي عضو في مؤسستنا، أيا كان، من شأنه النيل من روح النادي وقيمته.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "نادي الجامعة الوطني مؤسسة تعزز الاحترام والصدق والكرامة والسلوك المهني للاعبين داخل وخارج الملعب".

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وذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن داني ألفيس سيبقى رهن الاعتقال الوقائي، دون أن يكون له الحق في دفع الكفالة، حسبما قرره قاضٍ في برشلونة يوم أمس الجمعة.

وألقت قوات الشرطة الإسبانية القبض على المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق.

وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية أنه تم احتجاز لاعب برشلونة السابق داني ألفيس لحين عرضه على القضاء، تمهيدًا لمحاكمته في اتهامه بالاعتداء على امرأة في ملهى ليلي يوم 30 ديسمبر الماضي.

أضافت أن لاعب برشلونة السابق اعترف أنه كان في الملهى الليلي في التاريخ المذكور، لكنه لم يتعرض لهذه المرأة التي تقدمت بشكوى ضده.

أشارت أيضا إلى أن داني ألفيس سخر من وسائل الإعلام أثناء احتجازه في سيارة الشرطة تمهيدا لنقله لبدء إجراءات المحاكمة بشأن هذا الاتهام.

لفتت الصحيفة أيضا إلى أن العاملين في الملهى الليلي عالجوا المرأة قبل نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف، قبل أن تتقدم بشكوى ضد اللاعب البرازيلي المخضرم في أوائل يناير الجاري.

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