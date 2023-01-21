نشرة أخبار الحوادث.. ولاد عم وعلاقة آثمة.. جريمة زوجين بطلها عشيق بالمنوفية..القصة الكاملة لاختفاء سائق فى صحراء مطروح

أخبار الحوادث .. نشر قسم الحوادث عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرز تلك الأخبار كالاتي :

حطمه.. شخص يفشل في سرقة رادار على الطريق الدائرى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتعدى على المال العام .

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مرورى مثبت على جانب الطريق الدائرى كائن بدائرة مركز شرطة قليوب فى إطار محاولة فاشلة لسرقته .

ولاد عم وعلاقة آثمة | جريمة زوجين بطلها عشيق تضرب قرية بالمنوفية

إبراهيم شاب في الثلاثينيات من عمره تزوج بإحدى قريباته بقرية الطرانة بمركز السادات في محافظة المنوفية وعاشا عدة سنوات معا ولكن تمكن الشيطان من الدخول بينهما من أجل علاقة غير شرعية.

نشبت حبال الود بين الزوجة المذكورة ونجل عم إبراهيم الزوج، وتبادلا الحب واتفقا على التخلص من الزوج حتى يتمكنا من الزواج بعد أن تسرب الشك إلى قلب الزوج الذي قام بتركيب كاميرات مراقبة من أجل معرفة ما يدور من ورائه.

اكتشف الزوج علاقة زوجته بنجل عمه ولكن حاول نجل عمه إقناعه واستدراجه من أجل التخلص منه وقتله حتي يخلو لهما الجو ويتزوجا.

نفد البنزين.. القصة الكاملة لاختفاء سائق فى صحراء مطروح.. فيديو

تعرض احد السائقين والتابع لاحد الشركات العاملة بمطروح للاختفاء فى صحراء مطروح اثناء استقلاله سيارة الشركة منذ امس الخميس .

بدأت القصة بقيام عدد كبير من أهالي مطروح بنشر استغاثة عل موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول اختفاء شخص داخل صحراء مطروح منذ امس الخميس .

مواعيد سقوط القضايا في الجنح والجنايات والأحوال الشخصية

حدد قانون الإجراءات الجنائية مواعيد قانونية لابد من مراعاتها حتى تضمن حقك، ولا تسقط العقوبة.. وهي كالتالي..

انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات.. انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات ..انقضاء الدعوى فى المخالفات سنة.. سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة.. سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات.. سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة ..سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة..

حادث وفاة مؤلم في تسرّب غاز بشقة بالمنيا

لقى شاب مصرعه بينما أصيبت ربة منزل بالاختناق إثر تسرب غاز داخل وحدتهم السكنية بمدينة المنيا تم نقل الجثة والمصابة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول س. ي 40 عاما جثة هامدة وإ. ن 35 عاما ربة منزل مصابة باختناق وهبوط عام.

بعد غلق مطلع كوبرى 15 مايو.. تعرف على التحويلات المرورية بالمهندسين

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو وإستحداث مطالع ومنازل له بميدان سفنكس الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو المشار إليه.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (3) أشهر إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 21/1/2023 حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .