حادثة نص الليل.. ضبط المتهمين بالتحرش بابنة فنانة شهيرة وتفاصيل مشاجرة طالبتين بسلاح أبيض

نشر موقع صدى البلد، عددا من أخبار الحوادث بعد منتصف الليل، وفي الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، نرصد أبرزها في تقرير أهم أخبار الحوادث.

ضبط المتهمين بالتحرش اللفظي بابنة الفنانة نشوى مصطفى



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بمنطقة الهرم في الجيزة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، منشور تم تداوله على الصفحة الشخصية لإحدى المواطنات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض كريمتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة للتحرش اللفظى من مستقلى إحدى سيارات النقل ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء.

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بين طالب وعاطل.. تفاصيل وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية ووجود مصابين.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

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حبس عصابة تخصصت في سرقة المساكن والدراجات النارية بالقاهرة



قررت جهات التحقيق، حبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتخصص في سرقة المساكن والدراجات النارية.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

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حبس أخطر عصابة تخصصت فى التعامل مع السيارات المسروقة والمهربة جمركيا



قررت جهات التحقيق، حبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتخصص في السيارات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركيا.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

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فصل طالبتين تشاجرتا بسلاح أبيض داخل مدرسة فى بور فؤاد



كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً مقطع فيديو لطالبتين تحمل إحداهن سلاحا أبيض "مطواه"، وتقومان بالتحدث وتهديد طالبة أخرى.

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