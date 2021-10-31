فصل طالبتين تشاجرتا بسلاح أبيض داخل مدرسة فى بور فؤاد

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 12:53 ص 10/31/2021 12:53:54 AM

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً مقطع فيديو لطالبتين تحمل إحداهن سلاحا أبيض "مطواه"، وتقومان بالتحدث وتهديد طالبة أخرى.

وبالفحص أمكن تحديد الطالبتين المشار إليهن وتبين قيامهما بتهديد طالبة أخرى "زميلتهن"، حيث قامتا بتصوير مقطع الفيديو داخل أحد فصول إحدى المدارس الثانوية ببورفؤاد.

وقامت الإدارة التعليمية المختصة بفصل الطالبتين لمدة شهر وإحالتهن للتعليم المنزلى والتحفظ على السلاح الأبيض وإيقاف مديرة المدرسة عن العمل، وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق.