حبس عصابة تخصصت في سرقة المساكن والدراجات النارية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتخصص في سرقة المساكن والدراجات النارية.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

كان قد تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن والدراجات النارية وإعادة المسروقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وكذا سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

تم استهدافه وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة المستولى عليها بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وأقر بارتكاب حادث سرقة دراجة نارية أخرى وكذا عدد (10) حوادث سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية" ، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط بندقية رش ، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.