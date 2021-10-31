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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس أخطر عصابة تخصصت فى التعامل مع السيارات المسروقة والمهربة جمركيا

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتخصص في السيارات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركيا.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وجه رجال المباحث بالقاهرة ضربة قوية لواحدة من أكبر وأخطر عصابات سرقة السيارات ، حيث نجحوا في ضبط عناصر التشكيل العصابي الذى تخصص نشاطه الإجرامي في التعامل في السيارات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً.

تمت عملية الضبط بأشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق وجار اعاده السيارات لأصحابها.

بداية اكتشاف أفراد العصابة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا بورود معلومات وتحريات مؤكده من قسم مكافحة جرائم السيارات بالقاهرة بقيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعرض سيارات للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات وقائع سرقة.

بالفحص من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم وتبين أنهم  4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى الدقهلية والسويس وقيامهم بإصطناع لوحات معدنية ومستندات ملكية ورخص تسيير لتلك السيارات المُستولى عليها بالإشتراك مع أحد الأشخاص للحيلولة دون ضبط السيارات المُستولى عليها ، أمكن ضبطهم وبحوزتهم مكبس حديدى يُستخدم فى إصطناع اللوحات المعدنية - مجموعة من الأدوات تستخدم فى التلاعب بأرقام الشاسيهات ومواتير السيارات - مجموعة من الأحرف والأرقام الحديدية تستخدم فى إصطناع اللوحات المعدنية. 
 
واقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التحصل على السيارات مُتحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً وإصطناع اللوحات وتزوير المستندات والتلاعب بأجزائها الجوهرية  بالإستعانة بـإثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها ، وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط المستندات والماكينات والأدوات المُستخدمة فى إصطناع وتزوير رخص تسيير السيارات المُستولى عليها ومستندات ملكيتها، عبارة عن مجموعة من الأوراق والرخص وشهادات الإفراج الجمركى والمستندات الحكومية "جميعها مزورة" -  كمية كبيرة من أختام شعار الجمهورية "مقلدين" - 2 جهاز كمبيوتر يحويان برامج إلكترونية تقوم بإصطناع الإختام - جهاز يستخدم فى صناعة جميع أختام شعار الجمهورية - جهاز إسكنر -  10 جهاز طباعة - 3مكينة "تقطيع وتغليف الكارنيهات والرخص" - ألوان وأحبار - الواح خشبية "شبلونة" تستخدم فى إصطناع العلامات المائية.

وبتطوير مناقشة المتهمين ، إعترفوا بقيامهم بشراء السيارات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً على فترات وإصطناع لوحات معدنية ومستندات ملكية لتلك السيارات منها عدد 20 سيارة مُبلغ بسرقتها – عدد 4 سيارات مهربة جمركياً – عدد 5 سيارات بدون بيانات "متلاعب بأجزائها الجوهرية" .

واعترفوا بقيامهم بالتصرف في عدد 27 سيارة بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" 19 شخص وأمكن ضبط بحوزتهم كافة السيارات المستولى عليها ، واعترفوا بعلمهم بـأن تلك السيارات من متحصلات وقائع سرقة ومهربة جمركياً ومتلاعب بأجزائها الجوهرية، كما أمكن ضبط سيارتين لدى إثنين من عملائهم "حسنى النية".

وباستدعاء المجنى عليهم مالكي السيارات المُستولى عليها تعرفوا عليها وإتهموهم بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم سرقة السيارات.

 

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