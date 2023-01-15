نشرة الحوادث: إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد إلى المفتي.. وننفرد بنشر نص اعترافات القاتل: من خناقة إلى علاقة محرمة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في أخبار الحوادث.

كان أبرزها قرار محكمة جنايات بورسعيد، بإحالة أوراق نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها في بورسعيد إلى مفتي الجمهورية.

كما انفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر نص اعترافات حسين محمد فهمى محمد خلف المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد داليا الحوشى بالتعاون مع نجلتها نورهان خليل عقب كفها لعلاقتهما الغير شرعية خشية افتضاح أمرهما. وكشف المتهم حسين محمد فهمى إمام خلال اعترافاته أمام وكيل النائب العام عن تفاصيل العلاقة بينه وبين المتهمة الثانية نجلة مشرفة عمال بورسعيد وأشقائها أنه يسكن في العمارة 138 بحى الفيروز ونورهان تسكن في العمارة 141 بنفس الحى.

وأضاف قاتل مشرفة عمال بورسعيد في اعترافاته أمام وكيل النائب العام:"نشب بداخلى علاقة حب لنورهان منذ أن رأيتها وكنت كل ما أشوفها ألمح لها أني أحبها حتى نشب بيننا شجار في يوم من الأيام بسبب لعب شقيقها الأصغر الكرة فارتطمت بسيدة كبيرة وقتها شاورت عليه وقلتلها هو ده اللى شاط الكورة، وعندها نزلت نورهان وتشاجرت معى والسيدة بسبب شقيقها".

في واقعة أغرب من الخيال تدل على مدى الحب والترابط بين زوجين كان بطلها هو “الوفاء والإخلاص”، فبعد ساعات قليلة من وفاة زوجة أحد أهالي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وعقب تشييع جثمانها لفظ زوجها أنفاسه الأخيرة ليتم تشييع جثمانه هو الآخر في جنازة حضرها عدد كبير من أهالي المدينة.



قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهما في واقعة كفن عين شمس،لاتهامهم في 13 قضية مخالفة مبان للأسبوع الثالث من فبراير القادم.

شيع المئات من الأسر والعائلات بمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم في جنازه شعبية شابا توفي حزنا علي وفاة والديه، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الحصاوي بكفر الزيات في مشهد جنائزي مهيب حتي دفن بمثواه الأخير بمقابر أسرته بين أحضان والديه .

كما قدم موقع صدى البلد الإخباري أخبار خدمية، منها

قائمة المنقولات الزوجية أو "القايمة" بالعامية عبارة عن وثيقة يتم كتابتها عند عقد الزواج ويوقع عليها الزوج لإثبات حق الزوجة، حيث تدون فيها كل الأجهزة والمقتنيات التي اشترتها داخل منزل الزوجية.. ولكن هل هناك طريقة لتسجيل قائمة المنقولات في الشهر العقاري.