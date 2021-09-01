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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث|حبس المتهمين بخطف طفل المحلة.. ضبط عصابة البنوك.. ضبط 36 قطعة أثرية بالمنيا

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالى:

 

النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين في "خطف طفل المحلة"
تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه (بدائرة قسم ثان المحلة)

 

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفين ببنوك واستولى علي أرصدة بعض العملاء
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوي تحديثها ،الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء علي مبالغ مالية من أرصدتهم.

 

حفاظاً على التراث القومى .. الداخلية تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 36 قطعة أثرية بالمنيا
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا) لبعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار .

 

ننشر الحركة القضائية لمجلس الدولة لعام 2021- 2022
اعتمد رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021 ، الحركة القضائية 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية.

 

دفعة 2016.. " المندوبين المساعدين" يؤدون اليمين القانونية فى مجلس الدولة
حددت إدارة مجلس الدولة مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين دفعتي 2016، 2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021

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