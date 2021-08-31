حفاظاً على التراث القومى .. الداخلية تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 36 قطعة أثرية بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا) لبعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تم استهداف مسكن المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته ( إثنان آخران – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهم (36 قطعة يشتبه فى أثريتها) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار والتربح ، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.