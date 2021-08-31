دفعة 2016.. " المندوبين المساعدين" يؤدون اليمين القانونية فى مجلس الدولة

حددت إدارة مجلس الدولة مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين دفعتي 2016، 2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021 على النحو التالي:-

1ـ خريجي دفعة 2016 يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

2 ـ خريجي دفعة 2017 يوم الخميس 2 سبتمبر 2021

كما أعلن مجلس الدولة عن ضوابط الحضور وهي كالتالي:

1 ـ الحضور بالزي الرسمي بلون داكن

2 ـ الحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي

3 ـ يتعين على الذين يعملون في أى جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين

4 ـ لا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة

5 ـ مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية

كان مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، هنأ في وقت سابق المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين 327، 328، لسنة 2021، من دفعتي 2016، و2017، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.