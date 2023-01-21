تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

تخضع الفنانة الكبيرة اسعاد يونس حالياً الى جلسات علاج طبيعي وهو الأمر الاعتيادي بعد خضوعها الى عملية تغيير مفصل .

وتجري الفنانة القديرة اسعاد يونس جلسات العلاج الطبيعي حالياً داخل منزلها ، تمهيداً لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة القادمة .

وكانت قد غادرت النجمة إسعاد يونس المستشفى ، بعد أن خضعت لـ جراحة لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

اسعاد يونس تتعرض لوعكة صحية

وخضعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

وكتب المسئولون عن صفحتها الرسمية على فيسبوك:" أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم إجراء الجراحة العاجلة ، وهي الآن في مرحلة التعافي ، طالبين فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء.

شريهان تدعم اسعاد يونس

دعمت الفنانة شريهان، الفنانة إسعاد يونس عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير، بعد إجراء الأخيرة جراحة لتغيير المفصل.

اسعاد يونس

ونشرت شريهان، صورة لـ الفنانة إسعاد يونس وعلقت قائلة: “له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين”.