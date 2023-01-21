عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

اسعاد يونس
اسعاد يونس

تخضع الفنانة الكبيرة اسعاد يونس حالياً الى جلسات علاج طبيعي وهو الأمر الاعتيادي بعد خضوعها الى عملية تغيير مفصل . 

وتجري الفنانة القديرة اسعاد يونس جلسات العلاج الطبيعي حالياً داخل منزلها ، تمهيداً لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة القادمة .

وكانت قد غادرت  النجمة إسعاد يونس المستشفى ، بعد أن خضعت لـ جراحة لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

اسعاد يونس

اسعاد يونس تتعرض لوعكة صحية 

وخضعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

اسعاد يونس

وكتب المسئولون عن صفحتها الرسمية على فيسبوك:" أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم إجراء الجراحة العاجلة ، وهي الآن في مرحلة التعافي ، طالبين فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء.

 

شريهان تدعم اسعاد يونس 

دعمت الفنانة شريهان، الفنانة إسعاد يونس عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير، بعد إجراء الأخيرة جراحة لتغيير المفصل.

اسعاد يونس

ونشرت شريهان، صورة لـ الفنانة إسعاد يونس وعلقت قائلة: “له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين”.

اسعاد يونس شريهان الاعلامية اسعاد يونس الفنانة شريهان النجمة إسعاد يونس جلسات العلاج الطبيعي الفنانة والاعلامية إسعاد يونس والإعلامية إسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

رئيس سموحة يهاجم الهاني سليمان بعد الهزيمة من الأهلي: "كان بيهزر"

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| تطور في وعكة حلمي بكر الصحية بعد نقله للمستشفى.. مشروع فني ضخم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وأنغام

عمرو مصطفى يروج لأحدث أعماله "سلام سلام"

مشاكل بـ الكلى والسكر .. تطور في وعكة حلمي بكر الصحية بالمستشفى

تفاصيل أحدث أغاني دوللي شاهين "حكاية بنت"

أزمة صحية مفاجئة .. نقل حلمي بكر إلى المستشفى

تشبه منى زكي.. انتقادات لعروسة نجل صباح الجزائري بسبب الفستان ووشم القدم

عقد قران نجل صباح الجزائري على فتاة من خارج الوسط الفني

نشرة الفن.. نقل كيفانش تاتليتوغ بطل العشق الممنوع إلى المستشفى ووفاة ديفيد كروسبي أسطورة الروك

ترشيحاتنا

اللقطات الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

نشرة أخبار الحوادث.. ولاد عم وعلاقة آثمة.. جريمة زوجين بطلها عشيق بالمنوفية..القصة الكاملة لاختفاء سائق فى صحراء مطروح

لو فيه شخص بتكرهه.. حديقة حيوان تقدم فرصة تسمية صرصور بإسمه|إلحق العرض

تعرف على سعر الدولار الأمريكي عالميا اليوم السبت

في آخر أسبوع بالامتحانات.. ردد 10 أدعية من دخول اللجنة لتسليم إجاباتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلاد بلبلة السينما.. كمال رمزي: نبيلة عبيد أستاذة تقديم المشاعر المركبة

الله يجعلها نار على جسدك.. رسالة قاسية على قبر رجل لم يسدد دينه

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

بإطلالة جذابة.. جيسي عبدو تشارك متابعيها صورة على انستجرام

فيديو

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ