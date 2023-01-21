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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يؤديها 54 ألف طالب.. محافظ قنا يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية بلجان مدرستيّ نقادة للتعليم الأساسي بالشيخ حسين، و كوم بلال الإعدادية المشتركة، والتي بدأت اليوم بمادتيّ اللغة العربية والتربية الدينية.

 

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، و ياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

 

 

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استهل محافظ قنا ، جولته بتفقد لجنة مدرسة نقادة للتعليم الأساسي بالشيخ حسين، والتي تضم ٤ لجان فرعية بإجمالي ٨١ طالب وطالبة، كما تابع  سير الامتحانات بلجنة مدرسة كوم بلال الإعدادية المشتركة، والتي تضم ٥ لجان فرعية بإجمالى ٩٨ طالب وطالبة.

 

و اطمئن الداودى، على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

 


و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية بدأت اليوم السبت وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق ٢٥ يناير الجارى، لافتاً إلى أن إجمالي عدد اللجان علي مستوي المحافظة بلغ ٣٠١ لجنة، تستقبل ٥٤ ألف و ٥٨٤ طالب وطالبة.

 


و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأنه تم الإستعداد مُسبقا لبدء مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، و توزيع المراقبين والملاحظين، و تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، فضلاً عن غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الامتحانات والتعامل مع أى حدث طارئ بشكل فورى وسريع.

 

 

امتحانات الشهادة الاعدادية بقنا

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قنا امتحانات الفصل الدراسي الأول نقاده اللغة العربية كوم بلال الإعدادية المشتركة امتحانات الشهادة الاعدادية

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