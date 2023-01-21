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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل وبالأسماء| صدمة للأهلي.. غياب 11 لاعبا عن مباراة الزمالك

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن غيابات الأهلي أمام الزمالك.

ونشر الصقر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “11 لاعبا خارج قائمة الأهلي أمام الزمالك في القمة 125 وهم (بيرسي تاو - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - عمرو السولية - برونو سافيو - مصطفى سعد ميسي - محمد أشرف - محمد مغربي - أكرم توفيق - كريم فؤاد - مصطفى شوبير)”.

ويتجدد الصدام بين فيريرا وكولر للمرة الثانية بعدما اقتنص السويسري لقب كأس السوبر المصري بنتيجة (2-0) بالإمارات.

ويبحث الزمالك "حامل اللقب" عن مصالحة جماهيره في مواجهة الأهلي الذي يتحفز لتعزيز الصدارة والابتعاد بها قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو في المركز الرابع بـ26 نقطة، فيما يتصدر الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر الجدول بـ31 نقطة.

ويدخل الأهلي المواجهة بروح معنوية مرتفعة بعدما تخطى عقبة سموحة في نصف نهائي كأس مصر (3-1)، وتحسن نتائج الفريق بالدوري بعد الفوز على بيراميدز (3-0) ثم التغلب على إنبي (2-0) والتعادل مع المصري (0-0).

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