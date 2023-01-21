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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي متطرف يعتزم خصم أموال جديدة من السلطة الفلسطينية

بن جفير يعتزم خصم
بن جفير يعتزم خصم أموال جديدة من السلطة الفلسطينية

اعلن وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، المتطرف إيتمار بن جفير، أنه سيُطالب في اجتماع مجلس الوزراء المُقبل تشديد إجراءات خصم الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم السبت، إن مُطالبة "بن جفير" تأتي في محاولة الضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف تمويل منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية.

وأضافت، "هذه خطوة مُهمة على خلفية قرار وزير المالية سموتريتش، الأسبوع الماضي، خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب"". حسب وصفها


وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن بن جفير يُريد زيادة حجم الأموال التي يتم خصمها حاليا، مضيفة، "باعتقاد الكثيرين في أوساط اليمين، فإنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، فستضطر إلى تقليص الأموال التي تحولها إلى "الإرهابيين" وعائلاتهم". وفق قولها

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