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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اعتقاد خاطئ عن حكم النوم على البطن.. الإفتاء توضح

صدى البلد

حكم النوم على البطن ؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

حكم النوم على البطن

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم على البطن مكروه، وليس حرامًا كما يشاع عند البعض، موضحًا: « النهي في الحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- للكراهة؛ لمن يفعل ذلك من غير عذر، أما من يفعل ذلك بعذر؛ لا كراهة عليه في هذه الحالة».

واستشهد أمين الفتوى بما روى عن أبي هريرة - رضى الله عنه- أنه قال: « رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ»، (سنن الترمذي، ومسند الإمام أحمد وغيرهما».

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دعاء قبل النوم

وذكر الإمام مسلم أيضًا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : " اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر " رواه مسلم (2713) .

حكم النوم على البطن

وأضاف الشيخ أحمد وسام، في وقت سابق، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النوم على البطن، لأنه يضر بالجسد.

واستدل «وسام»  ردًا على سؤال: «ما حكم النوم على البطن؟» أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ»، رواه البخاري.

وأكد أمين الفتوى أن النهى فى الحديث السابق ليس على التحريم، وإنما على سبيل الكراهة، أما من لديه عذر بسبب مرض فيباح له النوم على البطن دون كراهة.

حكم النوم على البطن دعاء قبل النوم

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