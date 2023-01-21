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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان وصاحب الأغنية اتصالحوا.. عودة كليب على وضعنا بـ يوتيوب

محمد رمضان وأحمد
محمد رمضان وأحمد عدوية

 أعادت إدارة موقع الفيديوهات يوتيوب  كليب “على وضعنا” للجمهور مرة أخرى بعد الصلح الذى تم بين محمد رمضان وصاحب الأغنية الأصلى.
 

أغنية "على وضعنا"  لمحمد رمضان وأحمد عدوية ونجله محمد، من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي"MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني. 

 

وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية". 

 

سبب حذف الأغنية 

فوجئ خلال الساعات الماضية رواد موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” بحذف أغنية على وضعنا ، للفنان القدير أحمد عدوية ، وكل من محمد رمضان ومحمد عدوية بسبب حقوق الملكية الفكرية . 

تقدم عضو إحدي الفرق بشكوى إلى موقع الفيديوهات الشهير ضد الأغنية ، ليتم حذفها . 

أرقام أغنية على وضعنا 

وتخطت أغنية على وضعنا التي جمعت محمد رمضان والمطرب الشعبي أحمد عدوية ونجله، 2 مليون مشاهدة بعد طرحها 9 أيام من طرحها عبر قناته على يوتيوب.

احتفل محمد رمضان بتصدر كليب “على وضعنا”، التريند الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

محمد رمضان يقدم جعفر العمدة

ومن المقرر ان يخوض الفنان محمد رمضان و دراما رمضان المقبل 2023 من  خلال مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، ويشارك فى بطولة العمل هالة صدقى،زينة ،  إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر وآخرين.  

 

على وضعنا” محمد رمضان أحمد عدوية يوتيوب كليب “علي وضعنا”

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