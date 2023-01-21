قيادي بحزب العمال البريطاني : دولتنا لا تسارع بإنهاء أزماتها

قال عمر إسماعيل، القيادي بحزب العمال البريطاني، إن هناك أملا أن تأتي موجة الإضرابات الموجودة في البلاد بنتيجة.

وأضاف، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر خاصية "سكايب"، أن المشكلة لا تكمن فقط في الإضرابات التي يشهدها قطاع الصحة في بريطانيا، وإنما في كون بريطانيا من الدول القليلة التي لا تسارع لإنهاء أزماتها على الساحة.

وتابع، أن حكومة المحافظين اتخذت قراراتها منذ فترة بعيدة، ما يعني أنها لم تحاول التواصل مع الاتحادات والنقابات العمالية وإنهاء الأزمات معهم.

وأردف أن حزب العمال البريطاني يحاول إيجاد حلول وإقناع الحكومة بخطط معينة من شأنها إنهاء الإضرابات ورفع الأجور.