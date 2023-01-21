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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد: تنفيذ 75% من رصف الطرق الداخلية بالخارجة

ارشيفيه
ارشيفيه

شدد  اللواء محمد الزملوط، محافظ  الوادي الجديد، على سرعة رصف وإعادة تأهيل الطرق الداخلية بالأحياء والمناطق السكنية بمدينة الخارجة التي تم الإنتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعي إليها.

وقال الزملوط، إن مديرية الطرق والنقل تواصل أعمال رصف شوارع حي المروة وشارع الرحمة بالخارجة، بنسبة تنفيذ بلغت ٧٥ ٪ من الأعمال؛ لتيسير حركة المواطنين واستعادة المظهر الحضاري للأحياء.

وفي دات السياق أعلن اللواء محمد الزملوط،  محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، عن  البدء في أعمال توسعة الطريق الواصل من ميدان الجمهورية الجديدة حتى مبنى المخابرات بمركز الداخلة، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف بطول ٢.٥ كم وبتكلفة تقديرية ١٢ مليون جنيه في إطار خطة المحافظة لتوسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية الحيوية بالمدن لتحقيق السيولة المرورية ومراعاة التوسعات المستقبلية. 

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وأوضح الدكتور نبيل حنفي،  رئيس مركز الداخلة، أن الأعمال تشمل توسعة ورصف الطريق من ميدان الجمهورية الجديدة مرورًا بميدان الإسعاف ومسجد التواب الرحيم وشارع الجمهورية، بعرض 9 أمتار لكل حارة مع ازدواج الطريق في الأماكن التي ليس بها ازدواج، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

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