التهاب شديد.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حلمي بكر

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.



وفي بيان أصدره محمد عبدالله متحدث النقابة أعلن من خلاله أن الموسيقار حلمي بكر يعاني من التهاب شديد بالشُعب الهوائيه مما أثر بشكل سلبي علي سرعة ضربات القلب، والحمدلله علي تحسن الوضع تدريجياً.



وأضاف البيان: كما يعاني من مياة زائدة بالقدمين بسبب زيادة معدل اليورك أسد بالجسم وأيضًا نحمد الله أن المياه بالقدمين في حالة استقرار ملحوظ.



وتابع البيان: ويتوجه النقيب العام مصطفى كامل بالشكر للطاقم الطبي بالعناية المركزة علي التحسن الملحوظ للموسيقار حلمي بكر خلال الساعات القليلة الماضية.