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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر الجريء .. يسرا تثير ضجة بإطلالتها في حفل Joy Awards

يسرا
يسرا

بإطلالة انيقة ولافتة استعرضت الفنانة يسرا، مجموعة من الصور الجديدة لها في حفل توزيع جوائز  Joy Awards، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت صور الفنانة يسرا بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان باللون الأحمر الناري بتوقيع الستايلست سارة محمد عزب ، ومن تصميم مصمم الأزياء جورج شبيكة.

أما عن تسريحة شعرها فقد تركت خصلات  شعرها منسدلة علي كتفيها ، مع ميك أب رقيق يبرز ملامح وجهها بأنامل  خبيرة التجميل اللبنانية مايا يمين.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء.

الفنانة يسرا إطلالة ناعمة حفل توزيع جوائز joy awards

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