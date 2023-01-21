أحمد حلمي ومنى زكي يحصدان جائزة صناع الترفيه الفخرية

سلم المستشار تركي آل الشيخ جائزة صناع الترفيه الفخرية لكل من أحمد حلمي ومنى زكي، ووجه الثنائي الشكر للمملكة العربية السعودية، وسماها حلمي جائزة الزوجية.



‎تفاصيل حفل joy awards

‎وتشهد مدينة الرياض مساء السبت توزيع جوائز joy awards لنجوم مصر والعالم العربي، ومن المقرر أن يشهد الحفل تواجدا فنيا ورياضيا وإعلاميا كبيرا.

‎ومن بين الحضور محمد هنيدي، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، جمال سليمان، منة شلبي، لطيفة، محمد منير، محمد عبده، محمد فراج، نبيل شعيل، مي عمر، هبة مجدي، انجي المقدم، هاني شاكر، غادة عادل. كما يحضر كل من ديانا حداد، حسن الرداد، ظافر العابدين، نيللي كريم، نجوى كرم، عمرو يوسف، بسنت شوقي، راغب علامة، رانيا يوسف، روجينا، أشرف زكي، صابر الرباعي، رامز جلال، وغيرهم.

‎وأيضا سيد رجب، شريف سلامة، شرين رضا، ياسمين صبري، سلمى أبو ضيف، بخلاف نجوم العالم ميل جيبسون، وأميتاب باتشان. ويتنافس عدد كبير من صناع السينما والدراما والموسيقى على الجوائز ضمن فئات مختلفة.