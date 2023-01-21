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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدم الجميع | تصرف غريب من رامز جلال في حفل Joy awards ..شاهد

رامز جلال
رامز جلال

فاجأ الفنان رامز جلال الحضور في حفل Joy awards بتصرف غريب فور وصوله القاعة لحضور حفل توزيع جوائز عام 2022.
 

تصرف غريب من رامز جلال 


وقام رامز جلال بالصعود أعلى المقاعد المخصصة بجلوس الفنانين من أجل الترحيب بهم حيث تخطى الجميع ووصل إلى الفنانة وعد وقام بمصافحتها وسط حالة من استغراب عدد كبير من الحضور.

رامز جلال 
رامز جلال 

جائزة أفضل ممثل لأحمد عز

قدمت الفنانة ياسمين صبري جائزة أفضل ممثل للنجم أحمد عز عن فئة أفضل ممثل سينمائي بحفل joy awards. ووجه عز الشكر للسعودية وزملاؤه بفيلم كيرة والجن، وأهدى الجائزة لكريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد، مؤكدا أن الوطن العربي يمتلك الكثير من الطاقات الفنية المبدعة.
 

جائزة أحمد حلمي ومنى زكي 

سلم المستشار تركي آل الشيخ جائزة صناع الترفيه الفخرية لكل من أحمد حلمي ومنى زكي، ووجه الثنائي الشكر للمملكة العربية السعودية، وسماها حلمي جائزة الزوجية.

 

ظافر العابدين يقدم جائزة أفضل ممثل صاعد

قدم الفنان ظافر العابدين جائزة أفضل ممثل صاعد في الدراما التلفزيونية، وذهبت إلى هيلدا ياسين عن مسلسل بنات ثانوي وذلك ضمن حفل joy awards بنسخته الثانية.

 

إطلالة ويجز 

وحرص الفنان ويجز على حضور حفل الـ Joy awards، الذي أقيم مساء اليوم بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم محمد هنيدي، وهند صبري، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز. وارتدى ويجز كعادته ملابس مختلفة وملفته، حيث ارتدى بدلة خضراء اللون واسعة الحجم.


‎تفاصيل حفل  joy awards

‎وشهدت مدينة الرياض مساء السبت توزيع جوائز joy awards لنجوم مصر والعالم العربي، ويشهد الحفل تواجدا فنيا ورياضيا وإعلاميا كبيرا.

‎ومن بين الحضور محمد هنيدي، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، جمال سليمان، منة شلبي، لطيفة، محمد منير، محمد عبده، محمد فراج، نبيل شعيل، مي عمر، هبة مجدي، انجي المقدم، هاني شاكر، غادة عادل.  كما يحضر كل من ديانا حداد، حسن الرداد، ظافر العابدين، نيللي كريم، نجوى كرم، عمرو يوسف، بسنت شوقي، راغب علامة، رانيا يوسف، روجينا، أشرف زكي، صابر الرباعي، رامز جلال.

 

‎وأيضا سيد رجب، شريف سلامة، شرين رضا، ياسمين صبري، سلمى أبو ضيف، بخلاف نجوم العالم ميل جيبسون، وأميتاب باتشان. 

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