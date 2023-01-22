بعد أغنية ويجز.. أستاذ لغة عربية يعلق على امتحان كلية السن| فيديو

علق الدكتور حسين حمودة أستاذ اللغة العربية، علي امتحان كلية الألسن بجامعة عين شمس المثير للجدل بسبب احتوائه على اغنية ويجز.

وأضاف "حسين حمودة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن احتواء امتحان على جزء من أغنية ويجز له جزء إيجابي، لأن هذا العمل يعتبر من الترجمة العامية وسوف تفيد الطلاب، موضحاً أن هناك أعمالا أدبية تحتوي علي كلمات عامية بداخلها.

وتابع الدكتور حسين حمودة، أن يجب علي الطلاب أن يتدربوا علي ترجمة نصوص عامية كثيراً قبل دخولهم الامتحان حتي لا يتفاجئوا بذلك أثناء تأديتهم الامتحان.