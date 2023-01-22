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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أغنية ويجز.. أستاذ لغة عربية يعلق على امتحان كلية السن| فيديو

ويجز
ويجز

علق الدكتور حسين حمودة أستاذ اللغة العربية، علي امتحان كلية الألسن بجامعة عين شمس المثير للجدل بسبب احتوائه على اغنية ويجز.

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امتحانات ألسن عين شمس .. بيان برلماني لـ وزير التعليم العالي بسبب ويجز

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ويجز في امتحانات عين شمس.. ما القصة؟| فيديو جراف

وأضاف "حسين حمودة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن احتواء امتحان على جزء من أغنية ويجز له جزء إيجابي، لأن هذا العمل يعتبر من الترجمة العامية وسوف تفيد الطلاب، موضحاً أن هناك أعمالا أدبية تحتوي علي كلمات عامية بداخلها.

وتابع الدكتور حسين حمودة، أن يجب علي الطلاب أن يتدربوا علي ترجمة نصوص عامية كثيراً قبل دخولهم الامتحان حتي لا يتفاجئوا بذلك أثناء تأديتهم الامتحان.

التعليم العالي جامعة عين شمس السن عين شمس قناة المحور كلية الألسن ويجز

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