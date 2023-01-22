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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لدعمه صندوق تحيا مصر.. شهادة شكر وتقدير من الرئيس السيسي للفنان ياسر جلال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهادة شكر وتقدير للفنان ياسر جلال، لإسهاماته في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر.

وجاء نص شهادة الشكر والتقدير: "شهادة شكر وتقدير من السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى السيد ياسر محمد جلال أحمد، تقديرا منا لدوركم الوطنى وإسهاماتكم الفعالة في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق ومزيد من الجهد لخدمة الوطن.

 

ياسر جلال يتبرع لصندوق تحيا مصر 

وأعلن الفنان ياسر جلال قبل أيام عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح  صندوق تحيا مصر، وقال في تصريحات صحفية: "المرّة دية بأعلن عن الجهة والمبلغ اللى اتبرعت بيه، لأنى بتمنى إن كلنا نشترك، ونعمل اللى نقدر عليه"، وأضاف: "بدعى زملائى النجوم أنهم يتبرعوا باللى يقدروا عليه.. عارف إن فيه منهم اللى عمل الموضوع دا قبل كده.. بس لو عملوا ده تانى يبقى شىء عظيم".

 

شهادة تقدير للفنان ياسر جلال
شهادة تقدير للفنان ياسر جلال
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