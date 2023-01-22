بعد انتشار فيديو بفيسبوك.. أمن القاهرة يضبط سارقي هاتف فتاة في دار السلام

كشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بالقاهرة.



وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وقررت أنها حال سيرها بالسيارة ملكها فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بسرقة هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

وبتكثيف التحريات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول المستولى عليه وتبين أنه (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) تم ضبطه.

وإعترف بتحصله على الهاتف المشار إليه من (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) "أمكن ضبط أحدهما".

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف المحمول وإتهمتهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.