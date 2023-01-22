عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد انتشار فيديو بفيسبوك.. أمن القاهرة يضبط سارقي هاتف فتاة في دار السلام

المتهمان
المتهمان

كشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بالقاهرة.
 
وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وقررت أنها حال سيرها بالسيارة ملكها فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بسرقة هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

وبتكثيف التحريات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول المستولى عليه وتبين أنه (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) تم ضبطه.

وإعترف بتحصله على الهاتف المشار إليه من (شخصين -  مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) "أمكن ضبط أحدهما".

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف المحمول وإتهمتهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن فيس بوك هاتف محمول دراجة نارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

ترشيحاتنا

اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه القرى في كفر الشيخ لأعمال الصيانة

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

بعد انتشار فيديو بفيسبوك.. أمن القاهرة يضبط سارقي هاتف فتاة في دار السلام

الأمن يكشف حقيقة منشور عبر فيس بوك باختفاء مساعدة فنانة

خالد عبدالفتاح : أثق في قدرتي على الاستمرار مع الأهلي

وزارة العدل الأمريكية تعثر على 6 وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن يتألقون في حفل Joy awards بالسعودية.. صور

حذّر من النكد .. نصيحة مهمة لـ هاني الناظر لتجنّب تساقط الشعر

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

ركبت أوبر ومعرفش حاجة عنها.. كواليس اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ