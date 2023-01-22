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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرقابة النووية تطلق اليوم العدد الثاني من مجلة الهيئة عن "بناء القدرات"

صدى البلد

أطلقت هيئة الرقابة النووية  والإشعاعية اليوم الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ العدد الثاني من مجلة الهيئة (يناير ٢٠٢٣) وذلك في إطار خطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتواصل مع الجمهور والتزامها بتوعيته بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والاشعاعية ووضع وسائل وإجراءات اشراكه فيها، و التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتي الأمن و الأمان النوويين لديه وذلك بموجب قانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية رقم (7) لسنة 2010.

 و تناول العدد موضوع بناء القدرات محوراً للإصدار، خاصةً في ظل تبني الهيئة تجربة ناجحة و رائدة في مجال بناء القدرات ووضعها العنصر البشري على رأس أولوياتها.

كما تضمن العدد الثاني مقالات لنخبة متميزة من المتخصصين في مجال بناء القدرات من بينهم د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، د.هويدا محمود بركات أستاذ مساعد علوم الإدارة الدولية ورئيس إدارة الجودة بالجامعات الأوروبية في مصر، وأحمد محمد السبكي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدير بالذكر، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وضعت أهداف إستراتيجية محددة يأتي على قائمة أولوياتها بناء القدرات وإدارة المعرفة اللازمة لتحقيق دورها الرقابي بفاعلية وبشكل يحقق رؤيتها لأن تكون نموذجًا يحتذى به على المستويين الوطني والإقليمي، ولتحقيق ذلك الهدف، أنشأت هيئةالرقابة النووية والإشعاعية مركزًا للتميز في عام 2020 على رأس أولوياته بناء القدرات وإدارة المعرفة، حيث يقوم المركز بتحديد دقيق للمهارات والسمات المطلوبة لتنفيذ مهام ومسؤوليات كل وظيفة من خلال منظومة الإدارة المتكاملة،ثم يقوم بعملية تقييم للوضع القائم لمستوى المهارات والمعرفة والسمات لتحديد الفجوة بين المهارات المرجوة والمهارات المتوفرة وفق أسس علمية للتقييم، ومِنْ ثَمَّ يقوم المركز بوضع معايير للبرامج التدريبية والتقييم لتستهدف بشكل مباشر بناء المعرفة واكساب المهارات والسمات المطلوبة لتحقيق أهداف القطاعات والإدارات المختلفة ومِنْ ثَمَّ تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية.

وفي إطار جهود الهيئة في التواصل مع أصحاب المصلحة المختلفين وتقييم الأداء تضمن العدد حوارًا
بشأن إصدار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اللائحة التنظيمية للتراخيص الشخصية للعاملين بالمنشآت والأنشطة الإشعاعية مع السادة المرخص لهم ، و تضمن كذلك محاضرة ألقاها الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة   عن" بناء ثقافة الأمان في الهيئات الرقابية" بكلية الهندسة - جامعة الإسكندرية ، بالإضافة الى أخبار الهيئة و بعض الأخبار  العالمية.                                    

 ويمكن الاطلاع على العدد الثاني من المجلة كاملاً عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للهيئة *www.enrra.org*

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