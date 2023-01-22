اللهم بلغنا رمضان .. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب مساء اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد، هلال شهر رجب لعام 1444هـ /2023 م، وذلك من خلال مراصدها المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

وتعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر رجب في بيان رسمي للدار على الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

غرة شهر رجب لعام 1444

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر رجب لعام 1444 هـ فلكيًا ستكون يوم الاثنين المقبل2023/1/23م، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم السبت 28 من جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 2023/1/21م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

وفى يوم الرؤية يوم الأحد 29 من جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 2023/1/22م، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 44 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (42 و45 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (36- 56 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1444 هـ فلكيًا يوم الإثنين المقبل 2023/1/23م.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد بداية شهر رجب لعام 1444 هجريا، وذلك في ضوء الدليل الفلكى الذي يعده المعهد القومى للبحوث الفلكية، والحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

فضل شهر رجب

رَجَب من الأشهر الحُرُم التي ذكرها الله عَزَّ وجَلَّ في مُحكم التنزيل؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36]، وهذه الأشهر هي: ذو القَعدة، وذو الحِجة، والمُحَرَّم، ورَجَب، كما بينتها السنَّة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ حيث روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ».