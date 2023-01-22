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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل فعل الذنب مضاعف في شهر رجب ؟ .. علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

هل فعل الذنب مضاعف في شهر رجب؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والمفتي السابق من خلال برنامج "من مصر" على شاشة سي بي سي.

هل فعل الذنب مضاعف في شهر رجب؟

وقال علي جمعة في بيانه : هل فعل الذنب مضاعف في شهر رجب؟: “خلينا نقول إن الإثم زيادة وذنبين، لأن مضاعف تعني أن العشرة تبقى عشرين والمضاعفة هذه عند الله سبحانه وتعالى، لما يصاحب الذنب من الاستهانة والتكبر والمجاهرة وغيرها من مغضبات الله نحاول الابتعاد عنها”.

ولفت علي جمعة إلى أن شهر رجب هو شهر حرام، لهذا فهو فرصة لعمل الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب، فقد ضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الثواب والعقاب لذا على المسلم أن يهم بالفرار إلى الله، موضحاً أن شهر رجب الحرام يكون من بعده شهري شعبان فرمضان، لذا فطن المسلمون إلى مكانته.

وأكد أهمية تعظيم هذه الأشهر، خاصة وأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهو بركة في الليل والنهار وتصفد فيه الشيطان وكثير النفحات وفي عقبه نحتفي بالعيد.

موعد هلال شهر رجب

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مع مغيب شمس اليوم الأحد 22 يناير لعام 2023، هلال شهر رجب لعام 1444 هجريا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال في بيان رسمي للدار على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعى.

ووفق الحسابات الفلكية فإن غرة شهر رجب لعام 1444 هـ، تكون يوم غدٍ الاثنين، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم السبت 28 من جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 2023/1/21م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

وفى يوم الرؤية يوم الأحد 29 من جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 2023/1/22م، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 44 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (42 و45 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (36- 56 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1444 هـ فلكيًا يوم الإثنين المقبل 2023/1/23م.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد بداية شهر رجب لعام 1444 هجريا، وذلك في ضوء الدليل الفلكى الذي يعده المعهد القومى للبحوث الفلكية، والحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

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