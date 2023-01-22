عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يكرم السكرتير العام عقب نقله إلى الجيزة

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة السابق

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوطـ اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة لتوليه منصب سكرتير عام محافظة الجيزة، متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة، جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته المحافظة بحضور رؤساء المراكز والأحياء وجمع من مديري المديريات والإدرات وموظفي الديوان العام.

وأهدى محافظ أسيوط، اللواء مهندس شاكر يونس شهادة تقدير نظرًا لما قدمه من أداء متميز بمنظومة العمل بالمحافظة خلال الفترة الماضية وما قدمه من مجهودات ملموسة طوال فترة عمله التنفيذي، مؤكدًا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة الجيزة.

محافظ أسيوط يفتتح معرض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية بأسعار مخفّضة ..صور

وجبة فول وبطاطس فاسدة.. إصابة زوجين وابنيهما بتسمم غذائي في أسيوط


وأعرب اللواء مهندس شاكر يونس، عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم وعن شكره لكل مشاعر الود والصدق والوفاء التي لمسها من الجميع وعلي رأسهم محافظ أسيوط، مضيفًا إنه لم يدخر جهدًا في خدمة أسيوط تلك المحافظة التي عمل بها وساهم في النهوض بكافة القطاعات بها وإحداث تطور وتنمية للموارد الذاتية بالمحافظة، مقدمًا الشكر للجميع على تلك اللفتة الطيبة في تكريمه وتقديره بهذا الشكل.

كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أصدر الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لسنة 2023 م والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (1) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة قبل توليهم مهام عملهم الجديد حيث تضمنت الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات منها نقل اللواء شاكر يونس سكرتير عام أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الجيزة ونقل اللواء علاء بدران من سكرتير عام محافظة الجيزة الى سكرتير عام محافظة أسيوط وتصعيد عدلي محمد مصلح أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد أسيوط ونقل العميد علاء عبد الجابر إلى سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط سكرتير عام أسيوط سكرتير عام محافظة أسيوط سكرتير عام محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

السجن المشدد 15 عاما لرئيس جامعة دمنهور وغرامة 2 مليون جنيه

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

مقابل 100 مليون جنيه.. الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر

فرصة الحق اشتري| استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ وشوادر أهلا رمضان بالقرى والمراكز

ترشيحاتنا

حكماء المسلمين: التاريخ سيسجل جريمة حرق المصحف بالسويد في صفحات الكراهية والتطرف

لاعب المنتخب الوطني يشن هجومًا لاذعًا على اتحاد الاسكواش

فرصة ذهبية.. حساب توفير جديد بأعلى عائد في مصر

بعد أسبوعين من وفاة نجله| جورج وسوف في حفل joy awards.. صور

معاكسة الفتيات | اعترافات مثيرة لعاطل متهم بطعن شاب في المرج

الوزراء يكشف عن أخطر الشائعات المنتشرة حاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. علامات ضعف الشخصية عند الأطفال

جريء ولافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

حمى البحر الأبيض المتوسط.. الأعراض وطرق العلاج

بعد عمليات التجميل الأخيرة.. بدرية طلبة تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

الشمس والقمر.. ظاهرة فلكية فريدة في هذا الموعد| فيديوجراف

دور صغير معاك.. طلب غير متوقع من حسن الرداد لـ أميتاب باتشان

معرفش إنه بيصوّر.. ماذا قال المتهم بسرقة رادار الدائري؟ فيديوجراف

فقت متأخر.. رامى جمال : أول أغنية من كلماتى وألحانى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ