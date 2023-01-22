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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

الصرف الصحي بالقاهرة ينظم حملتين للتوعية المائية بناديي مدينة نصر الرياضي والفواخير

صدى البلد

نفذت إدارة التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حملة للتوعية المائية بنادي مدينة نصر الرياضي، حيث صرح المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الحملة استهدفت ما يقرب من ٢٥٠٠ من الفنيين المختصين بأعمال السباكة والأدوات الصحية.

وأشار حسن، إلى أنه تم تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال من رواد النادي، بالتعاون مع فريق التوعية بالشركة القابضة،  وشملت ورش رسم وتلوين للأطفال وألعاب تفاعلية ومسرح عرائس وفقرة للرسم على وجوه الاطفال، وجميعها يهدف إلى التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى.

وفي السياق ذاته، شهدت قرية الفواخير بمنطقة مصر القديمة، تنفيذ العديد من الأنشطة التفاعلية للأطفال، وتضمنت ألعاب" السلم والثعبان، البازل، بنك الحظ المائى، الذاكرة، عجلة الحظ" وورش رسم وتلوين؛ تهدف إلى حث الأطفال على اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والحفاظ على شبكة الصرف الصحى.

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