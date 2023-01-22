محافظة الإسكندرية تطمئن المواطنين بشأن انبعاث رائحة غاز غربي المدينة

أعلنت محافظة الإسكندرية أن الشركة الوطنية للغاز ناتجاس سوف تقوم مساء غدًا الاثنين، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، تعبئة الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، وذلك بالمحطة الواقعة بجوار تنظيم الأسرة ومحطة الصرف الصحي شرق مصرف غرب بنطاق حي العجمي، الأمر الذي يترتب عليه إنبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.

وذكرت في بيان أن محافظة الإسكندرية تطمئن أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا.