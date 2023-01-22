عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تطمئن المواطنين بشأن انبعاث رائحة غاز غربي المدينة

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية أن الشركة الوطنية للغاز ناتجاس سوف تقوم مساء غدًا الاثنين، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، تعبئة الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، وذلك بالمحطة الواقعة بجوار تنظيم الأسرة ومحطة الصرف الصحي شرق مصرف غرب بنطاق حي العجمي، الأمر الذي يترتب عليه إنبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.

اليوم.. 7 مبادئ للتعافي والنضج النفسي في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

وذكرت في بيان أن محافظة الإسكندرية تطمئن أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا.

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية محافظة الاسكندرية الصرف الصحى الشركة الوطنية ناتجاس محطة الصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

السجن المشدد 15 عاما لرئيس جامعة دمنهور وغرامة 2 مليون جنيه

مقابل 100 مليون جنيه.. الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر

ترشيحاتنا

إعداد وتطوير منظومة إلكترونية لإدارة أعمال لجان النظام والمراقبة للثانوية العامة

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا.. مساء اليوم

بالأحضان.. رامز جلال يثير زعر مايا دياب فى Joy Awards

تنبيه متقدم من الأرصاد السعودية لـ سكان الرياض

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

ليست الأعلاف وحدها السبب.. آخر موعد لإنخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوفة الحركة| أصالة تتعرض لموقف محرج في حفل joy awards بسبب فستانها

جريء وغير معتاد.. أسماء أبو اليزيد تتألق في حفل joy awards

تصميم جريء ومختلف.. مي عمر تثير الجدل في حفل joy awards| شاهد

أجرأهم يسرا.. 3 نجمات تألقن بالأحمر اللافت في joy awards | شاهد

فيديو

لقاءات خاصة مع نجوم حفل جوائز Joy awards

من الحذف للعودة.. القصة الكاملة لأزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان

اشتروا بسرعة.. تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار

الشمس والقمر.. ظاهرة فلكية فريدة في هذا الموعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ