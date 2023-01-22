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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من رئيس الوزراء السويدي على حرق المصحف في ستوكهولم

حرق المصحف في السويد
حرق المصحف في السويد

علق رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الأحد، على حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم على يد رجل متشدد.

وقال رئيس الوزراء السويدي على صفحته على "تويتر"، إن ما حدث هو عمل غير محترم.

وأضاف كريسترسون: "حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون مناسبا".

كما أعرب عن تعاطفه مع المسلمين الذين أساءهم ما حدث فى ستوكهولم.
 

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وكانت قد سمحت الشرطة في السويد لزعيم حزب يميني بـ حرق نسخة من القرآن في شارع العاصمة ستوكهولم.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” قام المتطرف الدنماركي السويدي “راسموس بالودان” الذي يقود حزب مناهض للهجرة في الدنمارك، بحرق مصحف في ستوكهولم بالسويد أمام مقر السفارة التركية.

وقالت الشرطة في السويد إنها ستسمح لزعيم حزب سياسي يميني متشدد بحرق نسخة من القرآن بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم، مما دفع أنقرة لاستدعاء مبعوثها السويدي بسبب العمل الاستفزازي، كما وصفته.

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون المصحف ستوكهولم حرق نسخة من المصحف

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