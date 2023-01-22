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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

لزيادة أعداد الوافدين.. برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التحرش بالسياح

النائب احمد ادريس
النائب احمد ادريس عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مضايقة السياح من أهم العوامل التي يتوقف عليها زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، حيث تعد أحد المعوقات التي تؤثر في تحقيق النمو للقطاع السياحي، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطير ولابد من تسليط الضوء عليه.

تغليظ عقوبات التحرش بالسياح 

وأكد “ ادريس” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن أهم الحلول الداعمة لمواجهة جميع أشكال مضايقات السائحين، هي العمل على تغليظ عقوبات التحرش بالسياح وذلك بشكل صارم لردع كل من تسول له نفسه القيام بذلك، قائلا “ المعاملة التي يتعرض لها السائح أثناء زيارته يتوقف عليها تجديد هذه الزيارة لمرات أخرى والتوصية لذويه بالمجئ للدولة”.

و أشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن الجو العام فى مصر يتسم بالاستقرار والأمان مقارنة بدول عدة لذا لابد من استغلال هذه المزايا في تشجيع الحركة السياحية، موضحا أن التحرش سلوك مرفوض لكل انسان سواء مواطن أو سائح وبالتالي يجب مكافحته.

ونوه البرلماني، إلى ضرورة تحقيق الإنضباط والنظام فيما يخص القضاء على أي نوع من المشكلات التي تواجه السائح خلال الزيارة ومن أهمها مثل هذه المضايقات.

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كان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أكد ضرورة إعداد  تعديل تشريعى لمواجهة  التحرش.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، التى خصصت لمناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبتين هبة شاوربيم وربهام عفيفي :يجب مواجهة حالات التحرش  التى يتعرض لها السياح قائلا : "المتحرش قد يفلت من العقاب ".

وطالب وزير السياحة والأثار خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق   بضرورة الاهتمام بالسائح الفرد وقال: "لا بد من تغيير تجربة السائح الفرد فى الخروج من المطار وان يكون لديه تجربة آمنة و نظيفة و بلا مشكلات".

كان  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال طلبى مناقشة عامة بشأن ملف السياحة، للجنة الثقافة والسياحة والإعلام، لدراسة الطلبين .

وأكد أحمد عيسى وزير السياحة و الآثار، أن الدراسات أثبتت وجود 272 مليون سائح محتمل يرغبون في المنتج السياحي المصري جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ منهم 11% يرغبون في السياحة الثقافية و الترفيهية، و16% يحبذون السياحة الثقافية و15% منهم يرغبون في سياحة المغامرة و6% يفضلون سياحة الاستجمام بخلاف 5% يفضلون السياحة مع عائلاتهم.

السياحة مضايقة السياح عقوبات التحرش بالسياح التحرش مجلس النواب مجلس الشيوخ

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