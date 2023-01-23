3 أمور مهمة في شهر رجب.. لا تغفل عنها

شهر رجب .. يبحث الكثيرون عن أهم أعمال شهر رجب وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر رجب لأنه من الأشهر التي يستحب فيها الدعاء والطاعات وهو من الأشهر الحرم، وكان البنى صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين.

3 أمور مهمة في شهر رجب



الأولى: شهر رجب من الأشهر الحُرم = يعنى عقوبة الذنب تضاعف و أجر العمل الصالح يُضاعف فاسألوا الله الفتح فى الطاعات وأن يجنبكم المعاصي.



الثانية: السلف كانوا يستعدون لرمضان قبلها بـ 6 شهور ولكن آكد الاستعداد من شهر رجب قالوا عنه شهر البذر وشهر شعبان شهر السُقيا و شهر رمضان شهر الحصاد.



الثالثة؛ نستعد لـ رمضان، وذلك أسباب كثيرة جداً لكن نختصرها في إن رمضان فيه فرص كثيرة جدًا للعتق من النيران وهذا الغاية من اختبار الدنيا، أجر الأعمال يُضاعف لأضعاف كثيرة، يكفي أن فيه ليلة العبادة فيها خيرٌ من ألف شهر، ونحن أعمارنا قصيرة وذنوبنا كثيرة و زادنا قليل محتاجين أى فرصة، والاستعداد مهم جدًا لأنه لا يوجد أحد سينطلق فى العبادة مرة واحدة لازم تدريج، وقد لا ندرك رمضان فلعل الله يأجرنا علىٰ النية.

دعاء شهر رجب



اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

دعاء أول ليلة فى شهر رجب



اللهم يا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا، والشمس والقمر حسبانًا، اقضِ عنا الدين وأعذنا من الفقر، ومتعنا بسمعنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا يا أرحم الراحمين.

اللهم يا دافع البليات، ويا كاشف الكربات، ويا غافر الزلات، ويا مقيل العثرات، أقل عثراتنا، وارحم ذلاتنا، واكشف كرباتنا، وكفر عنا سيئاتنا، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إِماءِك، نواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا.

اللهم صلّ على إمام الهدى وطلعة الحق حبيبي المصطفى سيدنا محمد؛ صلاة زكية دائمة متوالية متواترة متضاعفة متسعة متسقة تدوم وتتضاعف ولا تبيد ولا تنطمس ولا تنتقص بفضلك يا كريم يا الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

للهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد ﷺ ، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد ﷺ ، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا.