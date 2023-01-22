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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق .. ردده كل يوم

صدى البلد

دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق.. يسعى المسلم في الأرض ويضرب في جنبات الدنيا و يبحث عن الرزق الحلال من اجل اعفاف نفسه و أهله و من يعول والحصول على وظيفة جديدة ذات دخل و فير و مكانة طيبة من آمال الشباب في هذه الأزمان، فالوظيفة و العمل الجديد يجعله الله سببًا في تحصيل المعاش و فتح البيوت واعفاف الشباب لانفسهم و تزوجهم .

دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق

اللهم ارزقني عملًا صالحًا ، يغنيني عن سؤال الخلق ، و يكفيني في أمر الدنيا ، و يصلحني في امر الآخرة .

اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال و الإكرام ، أسألك و ظيفة طيبة ، تدر علي مالًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه .

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دعاء لتيسير العمل وسعة الرزق

أولا : الاستغفار 100مرة
ثانيا : الصلاة علي رسول الله 100مرة
ثالثا : قراءة سور الواقعة و الكوثر والإخلاص و المعوذتين كل سورة 3 مرات
رابعا : تقرا ( بسم الله الرحمن الرحيم – رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير ) عدد 70مرة

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دعاء لجلب الرزق بسرعه

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين.
- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.
- الاستغفار، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».
- اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

دعاء لجلب الرزق بسرعه دعاء لتيسير العمل وسعة الرزق دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق

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