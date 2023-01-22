العرابي: بوتين لم يحقق شيئا في أوكرانيا

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن روسيا أصيبت ببعض الوهم في حربها مع أوكرانيا، وباتت تواجه عدو أكبر وهو الناتو الذي عاد لقوته بعدما كان يواجه شبح التفكك في عهد ترامب.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الروسي بوتين لم يحقق شيء في أوكرانيا حتى الآن، موضحا أنه توقع منذ بدء الحرب أن تستمر وقت طويل

وأوضح، أنه يتوقع امتداد الحرب حتى الصيف المقبل، من خلال حسم أحد الأطراف للمعركة، أنها تتحول لحرب استنزاف طويلة.

ولفت محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إلى أن روسيا سوف تخرج ضعيفة من الحرب في أوكرانيا وسوف تؤثر عليها العقوبات الغربية على اقتصادها، وبالتالي لن تستطيع اللحاق بالنسق الدولي المقبل.



وأردف أن السويد وفنلندا كانت تتميزان بالحياد التام، والآن أصبحتا ترغبان في الانضمام للناتو، إضافة إلى أن ألمانيا كانت أقرب دولة للاتحاد الروسي والآن باتت على الجانب الآخر منها، ما يعني أن أعداد روسيا في ازدياد.