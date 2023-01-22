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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

11 حيلة لعلاج القلق والتوتر .. تعرف عليها

التوتر والقلق
التوتر والقلق

يتعرض الجميع للمعاناة من التوتر فى فترة ما من الحياة ولكن البعض يصاب بهذه الحالة بشكل متكرر أو بدرجة كبيرة تؤثر على حياته اليومية وصحته 

وقدم موقع “ كليفند كلينك ” أهم التقنيات التى تساعد فى علاج التوتر؟

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تقنيات الاسترخاء

اضحك أكثر: تشير الدراسات إلى أن الضحك يقلل من هرمون الكورتيزول ويعزز مزاجك لذا شاهد عرضًا مضحكًا  أو اجتمع مع شخص يجعلك تضحك.


قم بتهدئة عقلك:

يمكن أن تؤدي تمارين اليقظة والتأمل والتدليك والتنفس العميق إلى خفض معدل ضربات القلب وتهدئة عقلك. يمكنك أيضًا الاستماع إلى نغماتك المفضلة أو الأصوات الهادئة.
التقنيات الفيزيائية

كن نشيطًا بدنيًا: 

يمكن أن يساعد المشي في الخارج أو ممارسة الرياضة مع الأصدقاء في تحسين الحالة المزاجية و يمكنك أيضًا تجربة التمارين البدنية اليقظة مثل اليوجا أو التاي تشي

ممارسة المشي
ممارسة المشي


اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا:

 استهدف المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة وقلل من الأطعمة الدهنية والكافيين والسكر.


تحسين عادات نومك: 

قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية ، وخلق بيئة مريحة واسترخ مع كتاب أو حمام دافئ للنوم بشكل أفضل.

النوم
النوم


ترك الخمور والمخدرات: 

التوقف عن تعاطي المواد المخدرة والإقلاع عن التدخين وتقليل تناول الكحوليات 

احتفظ بمفكرة:

اكتب إنجازات اليوم ويمكنك أيضًا التقاط الأحداث الإيجابية في اليوم أو ثلاثة أشياء تشعر بالامتنان من أجلها.

كتابة الملاحظات المذكرات
كتابة الملاحظات المذكرات


اجعل "وقتي":

 حاول أن تفعل شيئًا واحدًا على الأقل يوميًا من أجلك فقط ويمكن أن يكون التأمل أو الالتقاء بصديق أو قراءة كتاب أو ممارسة هواية.


اطلب المساعدة:

 يمكن أن يساعدك أخصائي الصحة العقلية على تعلم تقنيات لإدارة التوتر بشكل أفضل والعلاج السلوكي المعرفي (CBT) هو أسلوب مثبت يمكنه مساعدتك في تغيير طريقة استجابتك لضغوط الحياة.


شارك مشاعرك:

 عندما تشعر بالإرهاق وتواصل مع أحد الأحباء أو الأصدقاء الموثوقين ويمكن أن يساعد سماع الصوت ، سواء شخصيًا أو عبر الهاتف.


السيطرة: 

استخدم القوائم أو تطبيقات الهاتف الذكي لإدارة وقتك بشكل أفضل وتقليل المهام وحاول التخطيط ليومك في المساء السابق ، حتى تعرف ما يمكن توقعه - وما قد تحتاج إلى تأجيله وامنح نفسك الإذن لقول لا لطلبات الآخرين.

التوتر علاج التوتر الصحة العقلية ممارسة الرياضة علاج القلق هرمون الكورتيزول القلق والتوتر معدل ضربات القلب

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