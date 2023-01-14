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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التوتر والقلق وراء ظهور التجاعيد.. لهذه الأسباب

التوتر والقلق أحد
التوتر والقلق أحد أسباب ظهور التجاعيد

 يسبب القلق والتوتر الكثير من المشاكل الصحية.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من هولندا، ان ظهور التجاعيد لصفار السن قد يكون علامة على أنك تعاني من التوتر والقلق.

 

التوتر والقلق أحد أسباب ظهور التجاعيد


ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، ان التوتر والقلق كان مرتبط بأمراض مرتبطة بالعمر، مثل : هشاشة العظام وفقدان السمع و إعتام عدسة العين.

 

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وتتبع الباحثون، حوالي 2700 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و 90 عامًا ، يعانون من التوتر والقلق ، ومتابعة أمراضهم الطبية ومدى ارتباطه بظهور التجاعيد، وفقا لما نشر صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

وكشفت النتائج أن المشاركين الذين لا يعانون من التوتر والقلق كانت لديهم مهارات تفكير أفضل وشكل أصغر. كما أنهم كانوا أقل عرضة للمعاناة بنسبة الربع من المشاكل الطبية ، مثل إعتام عدسة العين.
 

التوتر والقلق أحد أسباب ظهور التجاعيد


وقالت المؤلفة الرئيسية البروفيسور تامار نيجستن ، أخصائية الأمراض الجلدية في المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام، إذا كنت تبدو أصغر في العمر ، فمن المحتمل أنك لا تعاني من التوتر والقلق، مما يعكس صحة أجهزة أعضائك وجسدك.

وأضاف نيجستن، ان هناك صلة بين الظهور بشكل أصغر ومختلف المشكلات الصحية الشائعة المرتبطة بالعمر، بالإضافة إلى أنه مرتبط بمقاييس أقل للشيخوخة الجهازية.

و يعتقد الباحثون، أن العملية البيولوجية التي تجعل الشخص يبدو أصغر عمرا، قد يكون أيضا وراء التغيرات في الأنسجة وكثافة العظام ، والتي ترتبط بالحالات الصحية.

التوتر القلق التجاعيد المشكلات الصحية العملية البيولوجية ​​​​​​​health

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