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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحابي خطفوني.. تعليق صادم من عارفة عبد الرسول على صورتها بالمايوه.. فيديو

عارفة عبدالرسول
عارفة عبدالرسول

حلت الفنانة عارفة عبد الرسول، ضيفة على الإعلامية "ياسمين عز"، ببرنامج "كلام الناس" والمُذاع عبر فاضية "إم بي سي مصر".

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وعلقت عن أزمة صورتها بالمايوه، قائلة: "أنا بطبيعتي إسكندرانية ولازم ننزل البحر كل صيف، ولو عدى صيف ومنزلتش البحر يجيلي اكتئاب"، لافتة إلى أن الصورة كانت جميلة، ومليئة بالطاقة، وزوجها لم يعلق عليها بأي شىء.


وأضافت: "الصورة اللي عملت أزمة أنا مكنتش نزلت البحر خالص لأني كان عندي شغل كتير، وجماعة صحابي خطفوني وراحوا بيا العين السخنة، وكنت فرحانة أوي، ونزلت الصورة وأنا في منتهى السعادة".

وتابعت أنها نشرت الصورة، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت عليها: "لقيت الطبطبة"، وأنها فوجئت بهجوم شديد، واللي يقول اتلمي يا عجوز، وغيره"، لافتة إلى أنها تتعامل مع الجميع ببساطة، ولا تفكر في التريند.

وكشفت عن سبب عدم اعتذارها عن الصورة، مؤكدة أنها لم تفعل شيئا خاطئا، وأنها كتبت منشورًا، وقتها، أوضحت فيه قصدها فقط.

عارفة عبد الرسول ياسمين عز العين السخنة الفنانة عارفة عبد الرسول الاعلامية ياسمين عز برنامج كلام الناس

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