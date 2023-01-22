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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير النقل يزف بشرى سارة لأهل الصعيد بشأن تنفيذ قطار التالجو السريع

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

زف المهندس كامل الوزير وزير النقل بشري لأهالي الصعيد بشأن تنفيذ قطار التالجو السريع بمحافظات الصعيد من القاهرة وصولا بأسيوط.

وأوضح الوزير خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" في خطتنا 4 قطارات يتم تنفيذها بالصعيد وسيصل القطار التالجو لأسوان قريبا".

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أنه تم إدخال 110 جرارات جديدة للخدمة وخلال 6 أشهر سيدخل 100 آخرين للخدمة.

وأشار إلي أنه كان هناك 172 جرارا يحتاجون إلى إصلاح وتجديد وتم إصلاح 60 جرار منهم والباقي سيتم الانتهاء منهم في 30 يونيو 2024.

أحمد موسى وزير النقل 30 يونيو كامل الوزير محافظات الصعيد مهندس كامل الوزير

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