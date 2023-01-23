عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أماكن شاغرة بكليات القمة.. سجل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية، وذلك بعد أن وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من السبت الموافق 21/1/2023 على أن ينتهي التقدم يوم الخميس الموافق 9/2/2023.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حلمي الغُر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية إلى أن التقدم يشمل كافة الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفي حال قبول الطالب، فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدًا أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات، وعلى الكليات القائمة بالفعل، موضحًا أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الأول، وأن الأولوية في القبول لأسبقية التقدم، والأعلى مجموعًا.

منح ومؤتمرات.. أنشطة وفعاليات بجامعة الملك سلمان خلال الفصل الدراسي الأول

المستشفيات الجامعية بسوهاج تستقبل 107 آلاف مريض خلال عشرة شهور

وزير التعليم العالي يطلق المرحلة الثانية لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني

تفاصيل التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الفصل الدراسي الثاني

الجامعات تطلق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية خلال إجازة منتصف العام

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بالاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني

رضا حجازي خلال اجتماع الأعلى للجامعات: يجب الاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب

وزير التعليم العالي يوجه بسرعة انتهاء الجامعات من أعمال الكنترولات وإعلان نتائج الامتحانات

تحمل المسئولية.. التعليم العالي تعلن خطة معهد إعداد القادة خلال أجازة نصف العام

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة للدولة من الحكومة الروسية

وفيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) أكد الغُر أنه يعتمد على حساب المجموع الاعتباري للطالب، والذي يتم احتسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع+5% لاختبار التفكير النقدي) وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.

وأكد الغُر أنه في حالة رغبة الطالب في تغيير جهة اختياره، فعلى الجامعة المسجل بها، القيام بإلغاء تسجيله من على النظام الإلكتروني، حتى يتسنى قبوله بجامعة أخرى.

ومن جانبه، أشار د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه على الجامعات التي لا ترغب في استقبال طلاب جدد خلال الفصل الدراسي الثاني الإعلان عن ذلك عبر صفحاتها الرسمية، موضحًا أن جامعات مصر المعلوماتية، والإسكندرية الأهلية، والإسماعيلية  الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، والزقازيق الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، أبدت عدم رغبتها في قبول طلاب جُدد بالفصل الدراسي الثاني .

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أنه سوف يتم الالتزام بالأعداد المقررة لكل تخصص علمي بكافة الجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية وزير التعليم العالى والبحث العلمى القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الدكتور محمد حلمي الغ ر الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات الاهلية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

رقم خيالي وشرط للرحيل.. مفاجأة في وجهة محمد صلاح المقبلة.. تفاصيل

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

رسميا .. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بعد انتقال هذا اللاعب للدورى السعودي

سرقت مجوهرات دينا الشربيني ..تفاصيل القبض على مساعدة منة فضالي بعد اختفائها

دعاء أول ليلة في شهر رجب..يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

ما هي أعمال أول ليلة من رجب؟.. باقي 100 دقيقة لن تتكرر قبل عام

زيلينسكي يتعهد بسرعة التصدي للفساد في أوكرانيا

مي حلمي تهاجم عمرو أديب بتعليق مثير وغير متوقع لهذا السبب.. تفاصيل

أماكن شاغرة بكليات القمة.. سجل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أقل سعر للدولار اليوم الاثنين 23-1-2023

ذكر يعدل خمسة آلاف حسنة في جوف الليل .. لا تغفله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المسكنات آلاف المرات.. 4 حيل خارقة للتخلص من ألم المفاصل

بزيادة وزن ملحوظة.. هند صبري تثير الجدل على السجادة الحمراء

أكثر من نص مليون.. نانسي عجرم تثير الجدل بعد ظهورها بفستان من إيلى صعب

بعد تجديد حبسها.. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ