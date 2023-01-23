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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بـ 10 كلمات تنال أجر إحياء أول ليلة من شهر رجب

دعاء أول رجب
دعاء أول رجب

أعلنت دار الإفتاء، دخول أول ليلة من شهر رجب مع غروب شمس أمس الأحد، لتكون ليلة الاثنين الـ 23 من شهر يناير أول أيام شهر رجب 1444هـ

أول ليلة من شهر رجب

وأول ليلة من رجب هي ليلة مستجابة على أرجح الآراء، وفي استحباب إحياء أول ليلة من رجب وصيام نهارها روى الحافظ ابن عساكر في "تاريخ دمشق" عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (خمس ليالٍ لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر). وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه تقَوَّى بفعل السلف الصالح؛ فقد ورد عن السلف الصالح استحباب إحياء أول ليلة من رجب وأن الدعاء فيها لا يرد.

 

كما جاء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قوله: "يعجبني أن يفرغ الرجل نفسه في أربع ليال: ليلة الفطر، وليلة الأضحى، وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب". (التبصرة لابن الجوزي). 

 

كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خمس ليالٍ لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين. (المصنف لعبد الرزاق). 

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ووفقا للدكتور أحمد البصيلي الداعية الأزهري، فقد كتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة: "أن عليك بأربع ليال من السنة؛ فإن الله عز وجل يفرغ فيهن الرحمة إفراغا: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر ، وليلة الأضحى". (الترغيب والترهيب لقوام السنة). 

كما قال الإمام الشافعي: "بلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال: في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان". (الأم).

وعنه أنه قد ذكر القطب الرباني ، الشيخ عبد القادر الجيلاني ، في كتابه «الغنية»: أنَّ ممَّا يطلب أن يُدْعَى به في أول ليلة من رجب هذا الدعاء: إلهي تَعَرَّضَ لَكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُتَعَرَّضُونَ وَقَصَدَكَ الْقَاصِدُونَ، وَأَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِبُونَ؛ وَلَكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ نَفَحَاتٌ وَجَوَائِرُ ، وَعَطَايَا وَمَوَاهِبُ ، تمنُ بهَا عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ ، وَتَمْنَعُهَا مِمَّنْ لَمْ تَسْبِقُ لَهُ الْعِنَايَةُ مِنْكَ، وَهَأَنَذَا عَبْدُكَ الْفَقِيرُ إِلَيْكَ ، الْمُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ؛ فَإِنْ كُنْتَ يَا مَوْلاَيَ تَفَضَّلْتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَجُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ.. فَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَجُدْ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

ومن دعاء أول ليلة من شهر رجب «اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالاً إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم».

كما يمكن ترديد دعاء: «اللهم زدنا في شهر رجب نوراً في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يارب العالمين»، « لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

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