بكلمات رومانسية| ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد حلاوة

احتفلت الفنانة ريهام حجاج بمناسبة عيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت ريهام حجاج صور مجمعة برفقه زوجها، وعلقت كاتبة: “كل سنة و أنت طيب كل سنة و أنت حبيب قلبي و روحي و كل اللي ليا كل سنة و انت نصي التاني و أنتيمي و حبيبي و حضني ربنا يخلليك ليا بحبك يا محمد”.

وفي سياق آخر، بدأت ريهام حجاج، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "جميلة"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

ويشارك ريهام حجاج، في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين أبرزهم: سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين.

ويتضمن المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع، وكيف تمر البطلة ريهام حجاج من خلال هذه الصراعات الاجتماعية لإيصال رسالة هادفة.