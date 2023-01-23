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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

“ضي” ينظم ندوة “المنجز الروائي عند سعد القرش” ..تفاصيل

صدى البلد

ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، ضمن فعاليات صالون ضي بالزمالك، ندوة بعنوان “المنجز الإبداعي للروائي سعد القرش”، وذلك في السادسة من مساء اليوم الإثنين 23 يناير الجاري.
 

الندوة يديرها الشاعر والكاتب الصحفي محمد حربي مدير الصالون ومنتدى عفيفي مطر، وتتطرق إلى أعمال القرش من روايته “أول النهار” حتى آخر رواياته “2067” الصادرة مؤخرا عن المؤسسة العربية للدراسات في بيروت.
 

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وتشارك الدكتورة شيرين العدوي بدراسة عن روايات “أول النهار، وليل أوزير، ووشم وحيد”، متناولة سيميائية النبوءة والقدر في ثلاثية أوزير كدراسة في ظاهرة العنف، فيما يقدم الناقد الدكتور محمد سيد إسماعيل قراءة بنيوية عن تجليات المكان والزمان والشخصيات في آخر روايات القرش “2067” ، وتقدم الكاتبة والروائية أمينة زيدان قراءة في طرائق السرد وطبقاته الفنية 

عند سعد القرش.
كما تقدم الفنانة سماء يحيي قراءة في التشكيل عند روايات القرش، ويقدم الشاعر محمود القرني مداخلة عن شعرية السرد في روايات سعد القرش، ويقدم الشاعر والمسرحي أحمد سراج دراسة عن العالم الروائي عند القرش بين البناء والدلالة.

جاليرى ضى هشام قنديل اتيلية العرب أتيليه العرب للثقافة والفنون الفنانة سماء يحيى الناقد التشكيلي هشام قنديل

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