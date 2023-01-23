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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة معاون مباحث الجيزة بأزمة قلبية أثناء عمله

صدى البلد

فارق الحياة أمس الأحد الرائد محمد الماوي معاون مباحث قسم شرطة الجيزة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء عمله لتسود حالة من الحزن بين ضباط مديرية أمن الجيزة وأصدقاء الضابط. 

وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى سرادق لتلقي العزاء في الضابط الفقيد الذي ستشيع جنازته من مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ. 

ونعى عدد كبير من الأشخاص الرائد محمد الماوي بعد وفاته المفاجأة والذين أشادوا بكفاءته كضابط وأخلاقه وحسن سمعته بين أصدقائه وزملائه وأهل بلدته. 

وروى أحد الأشخاص عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" أحد المواقف التي جمعته بالضابط الفقيد وقال إنه شاهد مقطع فيديو لشاب يحاول إنهاء حياته بالقفز في النيل من أعلى كوبري عباس فاستغاث بالرائد محمد الماوي معاون مباحث الجيزة الذي انتقل بسرعة البرق على رأس قوة أمنية وقام بتفتيش كوبري عباس بأكمله حتى عثر على الشاب قبل إنهاء حياته ولم يتركه حتى تم تسليمه لأسرته سالما. 

الرائد محمد الماوي معاون مباحث قسم شرطة الجيزة ازمة قلبية مديرية امن الجيزة فيس بوك

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