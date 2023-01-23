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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق فعاليات معرض furniture forum في دورته الأولى

أرشيفية
أرشيفية

تنطلق فعاليات furniture forum في دورته الأولي من ٢٥ يناير حتي ٤ فبراير ٢٠٢٣ وذلك تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بأرض معارض بتروسبورت _ التسعين الشمالى ، التجمع الخامس بتنظيم شركة the forum لتنظيم المعارض


قالت الغرفة في بيانها اليوم الاثنين، يعد المعرض هو فرصة لفتح آفاق تسويقية لاعضائها من شركات الأثاث لعرض منتجاتهم في مكان مميز الذي يوفر الحلول المتكاملة في مجال تأسيس و فرش المنازل و المشروعات التجارية و الحدائق بداية من التصميمات لكافة المساحات  و الفراغات و انتهاء بالتشطيب و الديكور، حيث سيتم توفير وسيلة انتقال للزائرين لزيارة المعرض و الاستفادة من الخصومات المقدمة من العارضين.

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و يوفر المعرض للمستهلك المحلي أوسع تشكيلة من المنتجات الخاصة بالانتريهات و الصالونات و المطابخ و غرف النوم و الاثاث الخارجي و غرف السفره تحت سقف واحد بمشاركة عارضين من القاهرة و دمياط.

كمان تقوم الغرفة حاليا بدراسة رعاية المعرض في دورته القادمة في عدة محافظات لاستفادة اكبر عدد من أعضاء الغرفة.

وصرح المهندس طارق حبشي رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أن المعرض يلبي احتياجات المشترين، كما أن المعروضات تتناسب مع متطلبات المستهلك المصري مع إمكانية تعديل الالوان و الأحجام حسب متطلبات كل شخص خاصة أن الدورة تعقد بالتزامن مع بداية اجازة منتصف العام ، و المعرض مفتوح مجانا لإستقبال جميع الزائرين  .

 

اتحاد الصناعات منتجات الأخشاب والاثاث الأخشاب فرش المنازل المشروعات التجارية طارق حبشي

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