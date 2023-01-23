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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 29 شهرا من الكارثة.. قرار عاجل حول انفجار مرفأ لبنان

مرفأ بيروت
مرفأ بيروت

استأنفت السلطات القضائية في لبنان، التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الكارثي بعد توقف دام حوالي 13 شهرا.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الإثنين تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده.

وقرر القاضي طارق بيطار، إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس 2020 بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.

ووضعت قوى سياسية في لبنان من بينها مليشيات حزب الله، عراقيل في سبيل مواصلة التحقيق في الكارثة التي أتت على نصف العاصمة وراح ضحيتها المئات.

وعلى مدار الشهور الماضية تظاهر أسر ضحايا المرفأ للمطالبة باستئناف التحقيق والكشف عن المسؤول عن الجريمة.

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السلطات القضائية في لبنان لبنان مرفأ بيروت انفجار مرفأ بيروت لقاضي طارق بيطار

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